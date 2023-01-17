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Огородников Пётр Фёдорович

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Место рождения

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1690 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1690 ст.

Отец: Огородников Фёдор -

Мать: не указана

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1716 ст.

Сын: Огородников Тит Петрович

Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Огородников Ларион Петрович

Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Дочь: Огородникова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Огородников Карп Петрович

Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Дочь: Огородникова Лисавия Петровна

Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Огородников Устин Петрович

Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Дочь: Огородникова Ефимия Петровна

Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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