Огородников Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1690 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1690 ст.
Отец: Огородников Фёдор -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1716 ст.
Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Сын: Огородников Ларион Петрович
Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Дочь: Огородникова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Сын: Огородников Карп Петрович
Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Огородникова Лисавия Петровна
Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Сын: Огородников Устин Петрович
Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Дочь: Огородникова Ефимия Петровна
Мать ребёнка: Лубягина Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно