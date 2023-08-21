Калинина Анна Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти06.08.1813 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Калинин Давыд Павлов
Отец ребёнка: Калинин Павел Тимофеев
Бракосочетание
Около 1796
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Калинин Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
18.01.1799
Отец ребёнка: Калинин Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
23.10.1807 ст.
Дочь: Корепанова Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Калинин Павел Тимофеев
Смерть
06.08.1813 ст.
умерла от горячки
Рождение ребёнка
06.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Калинин Павел Тимофеев