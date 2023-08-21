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Калинина Анна Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

06.08.1813 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Калинин Давыд Павлов

Отец ребёнка: Калинин Павел Тимофеев

Бракосочетание
Около 1796

Муж: Калинин Павел Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Калинин Николай Павлов

Отец ребёнка: Калинин Павел Тимофеев

Рождение ребёнка
18.01.1799

Сын: Калинин Афанасий Павлов

Отец ребёнка: Калинин Павел Тимофеев

Рождение ребёнка
23.10.1807 ст.

Дочь: Корепанова Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Калинин Павел Тимофеев

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
06.08.1813 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
умерла от горячки
Рождение ребёнка
06.11.1905 ст.

Сын: Калинин Родион Павлов

Отец ребёнка: Калинин Павел Тимофеев

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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