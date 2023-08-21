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Калинин Афанасий Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1799

Отец: Калинин Павел Тимофеев

Мать: Калинина Анна Романова

Бракосочетание
02.07.1820

Жена: Калинина Ирина Феодорова

Бракосочетание
08.02.1829

Жена: Калинина Фёкла Амвросиева

Рождение ребёнка
07.03.1840 ст.

Сын: Калинин Кодрат Афанасиев

Мать ребёнка: Калинина Фёкла Амвросиева

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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