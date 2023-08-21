Калинин Афанасий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1799
Отец: Калинин Павел Тимофеев
Мать: Калинина Анна Романова
Бракосочетание
02.07.1820
Жена: Калинина Ирина Феодорова
Бракосочетание
08.02.1829
Рождение ребёнка
07.03.1840 ст.
Мать ребёнка: Калинина Фёкла Амвросиева
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно