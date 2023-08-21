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Калинин Давыд Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Калинин Павел Тимофеев

Мать: Калинина Анна Романова

Бракосочетание
26.09.1817 ст.

Жена: Калинина Матрона Феоктистова

Рождение ребёнка
01.02.1818 ст.

Сын: Калинин Симеон Давыдов

Мать ребёнка: Калинина Матрона Феоктистова

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.01.1824 ст.

Жена: Калинина Анна Емельянова

пономаря Петра Шибанова приемная дочь
Смерть
После 1845
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