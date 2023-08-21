Калинин Давыд Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Калинин Павел Тимофеев
Мать: Калинина Анна Романова
Бракосочетание
26.09.1817 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1818 ст.
Мать ребёнка: Калинина Матрона Феоктистова
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.01.1824 ст.
Жена: Калинина Анна Емельянова
пономаря Петра Шибанова приемная дочь
Смерть
После 1845