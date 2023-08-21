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Калинин Родион Павлов

Место рождения

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.11.1905 ст.

Дата смерти

Между 1844 и 1852

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.02.1826 ст.

Жена: Калинина Иустина Егорова

Рождение ребёнка
22.10.1829

Сын: Калинин Авраам Родионов

Мать ребёнка: Калинина Иустина Егорова

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Калинина Анна Родионова

Мать ребёнка: Калинина Иустина Егорова

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1844 и 1852
Рождение
06.11.1905 ст.

Отец: Калинин Павел Тимофеев

Мать: Калинина Анна Романова

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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