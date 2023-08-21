Калинин Родион Павлов
Место рождения
Дата рождения06.11.1905 ст.
Дата смертиМежду 1844 и 1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.02.1826 ст.
Жена: Калинина Иустина Егорова
Рождение ребёнка
22.10.1829
Мать ребёнка: Калинина Иустина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Калинина Анна Родионова
Мать ребёнка: Калинина Иустина Егорова
Смерть
Между 1844 и 1852
Рождение
06.11.1905 ст.
Отец: Калинин Павел Тимофеев
Мать: Калинина Анна Романова