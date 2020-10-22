Березань (Коновалова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березань (Коновалова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1931

Дата смерти

27.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1931

Отец: Коновалов Иван Владимирович

Мать: Кановалова Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.01.1952

Дочь: Березань Тамара Петровна

Отец ребёнка: Березань Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
04.01.1952

Дочь: Березань Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Березань Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
16.04.1953

Дочь: Алифанова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Березань Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
23.05.1957

Сын: Березань Виктор Петрович

Отец ребёнка: Березань Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
23.05.1957

Сын: Березань Василий Петрович

Отец ребёнка: Березань Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березань Петр Григорьевич

Смерть
27.12.1973
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