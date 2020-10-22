Березань (Коновалова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1931
Дата смерти27.12.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1931
Рождение ребёнка
04.01.1952
Дочь: Березань Тамара Петровна
Отец ребёнка: Березань Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1952
Дочь: Березань Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Березань Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
16.04.1953
Дочь: Алифанова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Березань Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
23.05.1957
Отец ребёнка: Березань Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
23.05.1957
Сын: Березань Василий Петрович
Отец ребёнка: Березань Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1973