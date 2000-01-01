Коновалов Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Иван Владимирович

Коновалов Иван Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Коновалов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Коновалов Петр Иванович

Мать ребёнка: Кановалова Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.10.1931

Дочь: Березань Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Кановалова Пелагея Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кановалова Пелагея Тимофеевна

Смерть
?.10.1943
Пропал без вести на фронте
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close