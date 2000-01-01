Коновалов Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Коновалов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Кановалова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.10.1931
Дочь: Березань Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Кановалова Пелагея Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1943
Пропал без вести на фронте