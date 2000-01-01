Кановалова (Пономарева) Пелагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Коновалов Иван Владимирович
Рождение ребёнка
22.10.1931
Дочь: Березань Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1982