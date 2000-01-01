Кановалова (Пономарева) Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кановалова (Пономарева) Пелагея Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Коновалов Петр Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Владимирович

Рождение ребёнка
22.10.1931

Дочь: Березань Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Иван Владимирович

Смерть
?.03.1982
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