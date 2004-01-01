Березань Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березань Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1957

Отец: Березань Петр Григорьевич

Мать: Березань Елизавета Ивановна

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