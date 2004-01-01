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Березань Виктор Петрович
Березань Виктор Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1957
Пол
Мужской
Отец
Березань Петр Григорьевич
1930 г.р.
Мать
Березань (Коновалова) Елизавета Ивановна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1957
Отец:
Березань Петр Григорьевич
Мать:
Березань Елизавета Ивановна
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