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Мангилев Никита Иванович

Место рождения

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: Мангилёв Иван 5 Ульянович

Мать: Менгилёва Прасковья Максимовна

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Мангилев Антон Никитич

Мать ребёнка: Мангилёва Прасковья Марковна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мангилев Сергей Никитич

Мать ребёнка: Мангилёва Прасковья Марковна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Мангилёва Прасковья Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мангилёва Прасковья Марковна

Смерть
Неизвестно
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