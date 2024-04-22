Мангилев Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Мангилёва Прасковья Марковна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Мангилёва Прасковья Марковна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Мангилёва Прасковья Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно