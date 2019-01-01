село Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Тюльгаш

Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3393Тюльгаш (Баюны), дер.при рч. Тюльгаше.1044781259333

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Поташинская волость
1058. Тюльгаж (Баюны), деревня бывшая государственная, при речке Тюль, дворов 98, жителей 547, лавка, 2 тржк.: 24-го июля и 23-го ноября.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Поташинская волость
9) с. Тюльгаш (Байны), с выс. Цыпышевым, Сказом и Балеевским, на р. Тюльгаше, церк., церк.-прих. шк., еженед. базар по четвергам, торжки: 24 июня и 13 ноябряТюльгашинское общество230716745Бывшие государственныеПравославныеРусские12020

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Нижнесергинский район
513951Тюльгашсело56°16'с.ш.59°05'в.д.O-40-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Нижнесергинский муниципальный район, Михайловское городское поселение
65628104151с Тюльгашсело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.