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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3393Тюльгаш (Баюны), дер.при рч. Тюльгаше.1044781259333
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1058. Тюльгаж (Баюны), деревня бывшая государственная, при речке Тюль, дворов 98, жителей 547, лавка, 2 тржк.: 24-го июля и 23-го ноября.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
9) с. Тюльгаш (Байны), с выс. Цыпышевым, Сказом и Балеевским, на р. Тюльгаше, церк., церк.-прих. шк., еженед. базар по четвергам, торжки: 24 июня и 13 ноябряТюльгашинское общество230716745Бывшие государственныеПравославныеРусские12020
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513951Тюльгашсело56°16'с.ш.59°05'в.д.O-40-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65628104151с Тюльгашсело