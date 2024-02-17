Мангилёва Прасковья Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Мангилев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Мангилев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Мангилев Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно