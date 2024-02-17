Мангилёва Прасковья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангилёва Прасковья Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мангилев Антон Никитич

Отец ребёнка: Мангилев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мангилев Сергей Никитич

Отец ребёнка: Мангилев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Мангилев Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мангилев Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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