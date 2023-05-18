Гнатків (Сорочак) Катерина Николайївна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Сорочак Николай
Бракосочетание
27.05.1880
Вона з 72 дому, він - з 123. Вона першим шлюбом, він - ні.
Рождение ребёнка
25.09.1883
Сын: Гнатків Николай Михайлович
Отец ребёнка: Гнатків Михаил Иванович
дім 123
Рождение ребёнка
19.06.1885
Дочь: (Гнатків) Анна Михайлівна
Отец ребёнка: Гнатків Михаил Иванович
дім 123
Рождение ребёнка
31.05.1887
Дочь: (Гнатків) Мария Михайлівна
Отец ребёнка: Гнатків Михаил Иванович
дім 123
Смерть
Неизвестно