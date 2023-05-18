Гнатків Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1880
Вона з 72 дому, він - з 123. Вона першим шлюбом, він - ні.
Рождение ребёнка
25.09.1883
Сын: Гнатків Николай Михайлович
Мать ребёнка: Гнатків (Сорочак) Катерина Николайївна
дім 123
Рождение ребёнка
19.06.1885
Дочь: (Гнатків) Анна Михайлівна
Мать ребёнка: Гнатків (Сорочак) Катерина Николайївна
дім 123
Рождение ребёнка
31.05.1887
Дочь: (Гнатків) Мария Михайлівна
Мать ребёнка: Гнатків (Сорочак) Катерина Николайївна
дім 123
Смерть
Неизвестно