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Гнатків Михаил Иванович

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
27.05.1880

Жена: Гнатків (Сорочак) Катерина Николайївна

Великая Сушица, Львівська область
Вона з 72 дому, він - з 123. Вона першим шлюбом, він - ні.
Рождение ребёнка
25.09.1883

Сын: Гнатків Николай Михайлович

Мать ребёнка: Гнатків (Сорочак) Катерина Николайївна

Великая Сушица, Львівська область
дім 123
Рождение ребёнка
19.06.1885

Дочь: (Гнатків) Анна Михайлівна

Мать ребёнка: Гнатків (Сорочак) Катерина Николайївна

Великая Сушица, Львівська область
дім 123
Рождение ребёнка
31.05.1887

Дочь: (Гнатків) Мария Михайлівна

Мать ребёнка: Гнатків (Сорочак) Катерина Николайївна

Великая Сушица, Львівська область
дім 123
Смерть
Неизвестно

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