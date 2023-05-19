Сорочак Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорочак Николай

Сорочак Николай

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Сорочак Василь Николаевич

Мать ребёнка: Сорочак Анастасия

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гнатків Катерина Николайївна

Мать ребёнка: Сорочак Анастасия

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Сорочак Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Сорочак Анастасия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close