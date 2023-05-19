Сорочак Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Сорочак Василь Николаевич
Мать ребёнка: Сорочак Анастасия
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гнатків Катерина Николайївна
Мать ребёнка: Сорочак Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Сорочак Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Сорочак Анастасия
Смерть
Неизвестно