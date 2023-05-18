Сорочак (Горун) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорочак (Горун) Анастасия

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Сорочак Василь Николаевич

Отец ребёнка: Сорочак Николай

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гнатків (Сорочак) Катерина Николайївна

Отец ребёнка: Сорочак Николай

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Сорочак Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сорочак Николай

Смерть
Неизвестно

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