Сорочак (Горун) Анастасия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Сорочак Василь Николаевич
Отец ребёнка: Сорочак Николай
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гнатків (Сорочак) Катерина Николайївна
Отец ребёнка: Сорочак Николай
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Сорочак Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Сорочак Николай
Смерть
Неизвестно