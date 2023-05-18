Сорочак Василь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Сорочак Николай
Бракосочетание
16.11.1880
дім 72. Обидва першим шлюбом.
Рождение ребёнка
26.11.1887
Дочь: (Сорочак) Анна Васильевна
Мать ребёнка: (Савчак) Мария Михайловна
дім 72
Рождение ребёнка
12.01.1890
Дочь: (Сорочак) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: (Савчак) Мария Михайловна
дім 79
Смерть
Неизвестно