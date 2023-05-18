Сорочак Василь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорочак Василь Николаевич

Сорочак Василь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Сорочак Николай

Мать: Сорочак (Горун) Анастасия

Бракосочетание
16.11.1880

Жена: (Савчак) Мария Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
дім 72. Обидва першим шлюбом.
Рождение ребёнка
26.11.1887

Дочь: (Сорочак) Анна Васильевна

Мать ребёнка: (Савчак) Мария Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
дім 72
Рождение ребёнка
12.01.1890

Дочь: (Сорочак) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: (Савчак) Мария Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
дім 79
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.