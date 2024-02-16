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Никончук Василий Михайлович

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Место рождения

Первомайское, Первомайский район, Крым

Дата рождения

16.03.1951

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1951

Отец: Никончук Михаил

Мать: Никончук Анна Назаровна

Первомайское, Первомайский район, Крым
Рождение ребёнка
1972

Сын: Никончук Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Никончук Мария Антоновна

Костополь, Рівненська область
Рождение ребёнка
18.03.1976

Дочь: Заславская Елена Васильевна

Мать ребёнка: Никончук Мария Антоновна

Костополь, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никончук Мария Антоновна

Смерть
2015
Костополь, Рівненська область
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