Никончук Василий Михайлович
Место рожденияПервомайское, Первомайский район, Крым
Дата рождения16.03.1951
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1951
Отец: Никончук Михаил
Мать: Никончук Анна Назаровна
Первомайское, Первомайский район, Крым
Рождение ребёнка
1972
Сын: Никончук Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Никончук Мария Антоновна
Рождение ребёнка
18.03.1976
Дочь: Заславская Елена Васильевна
Мать ребёнка: Никончук Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никончук Мария Антоновна
Смерть
2015