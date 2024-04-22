Заславская (Никончук) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заславская (Никончук) Елена Васильевна

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Место рождения

Костополь, Рівненська область

Дата рождения

18.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1976

Отец: Никончук Василий Михайлович

Мать: Никончук Мария Антоновна

Костополь, Рівненська область
Бракосочетание
13.08.1994

Муж: Заславский Вацлав Вадимович

Новокумский, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.01.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заславский Вацлав Вадимович

Новокумский, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.01.2005

Сын: Заславский Дмитрий Вацлавович

Отец ребёнка: Заславский Вацлав Вадимович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.05.2007

Сын: Заславский Денис Вацлавович

Отец ребёнка: Заславский Вацлав Вадимович

Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
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