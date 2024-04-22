Заславская (Никончук) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1976
Бракосочетание
13.08.1994
Рождение ребёнка
04.01.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заславский Вацлав Вадимович
Рождение ребёнка
29.01.2005
Сын: Заславский Дмитрий Вацлавович
Отец ребёнка: Заславский Вацлав Вадимович
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.05.2007
Сын: Заславский Денис Вацлавович
Отец ребёнка: Заславский Вацлав Вадимович
Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия