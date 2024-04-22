Никончук (Калинская) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никончук (Калинская) Мария Антоновна

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Место рождения

Костополь, Рівненська область

Дата рождения

22.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1954

Отец: Калинский Антон Петрович

Мать: Калинская Анна Андреевна

Костополь, Рівненська область
Рождение ребёнка
1972

Сын: Никончук Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Никончук Василий Михайлович

Костополь, Рівненська область
Рождение ребёнка
18.03.1976

Дочь: Заславская Елена Васильевна

Отец ребёнка: Никончук Василий Михайлович

Костополь, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никончук Василий Михайлович

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