Никончук (Калинская) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения22.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1954
Отец: Калинский Антон Петрович
Мать: Калинская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Никончук Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Никончук Василий Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1976
Дочь: Заславская Елена Васильевна
Отец ребёнка: Никончук Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно