город Костополь, город Костополь, Рівненська область (на 2018) — Familio

Костополь

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Подлужанская волость
1744. Костополь, местечко бывшее владельческое, дворов 47, жителей 375, еврейский молитвенный дом, 2 лавки, 2 водяных мельницы

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Ровенский уезд, Костопольская волость
местечко Костополь
Волынская губерния, Ровенский уезд
местечко Костополь

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20150Костопільмістоцентр міської ради, місто районного підпорядкування, центр районур-н Костопільськийміська рада Костопільська
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