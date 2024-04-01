Белов Кондрат Казак Р.Медвежьего Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Кондрат Казак Р.Медвежьего Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Белов Семен Отст. Р.Медвежьего Иванов

Мать: Белова Марфа Еремеева

Бракосочетание
29.08.1782

Жена: Белова Евдокия Яковлева

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
М. 22 Ж. 14
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анисья Кондратьева

Мать ребёнка: Белова Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Яковлева Анастасия Кондратьева

Мать ребёнка: Белова Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
23.10.1791

Сын: Белов Козьма Кондратьев

Мать ребёнка: Белова Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шигорина Васса Кондратьева

Мать ребёнка: Белова Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
11.01.1799

Сын: Белов Петр Кондратьев

Мать ребёнка: Белова Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Белов Григорий Кондратьев

Мать ребёнка: Белова Евдокия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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