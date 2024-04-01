Белов Кондрат Казак Р.Медвежьего Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
29.08.1782
Жена: Белова Евдокия Яковлева
Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
М. 22 Ж. 14
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анисья Кондратьева
Мать ребёнка: Белова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Яковлева Анастасия Кондратьева
Мать ребёнка: Белова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
23.10.1791
Мать ребёнка: Белова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шигорина Васса Кондратьева
Мать ребёнка: Белова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
11.01.1799
Мать ребёнка: Белова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Белов Григорий Кондратьев
Мать ребёнка: Белова Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно