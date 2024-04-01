Белова (Трушникова) Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Бракосочетание
29.08.1782
Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
М. 22 Ж. 14
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анисья Кондратьева
Отец ребёнка: Белов Кондрат Казак Р.Медвежьего Семенов
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Яковлева Анастасия Кондратьева
Отец ребёнка: Белов Кондрат Казак Р.Медвежьего Семенов
Рождение ребёнка
23.10.1791
Отец ребёнка: Белов Кондрат Казак Р.Медвежьего Семенов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шигорина Васса Кондратьева
Отец ребёнка: Белов Кондрат Казак Р.Медвежьего Семенов
Рождение ребёнка
11.01.1799
Отец ребёнка: Белов Кондрат Казак Р.Медвежьего Семенов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Белов Григорий Кондратьев
Отец ребёнка: Белов Кондрат Казак Р.Медвежьего Семенов
Смерть
Неизвестно