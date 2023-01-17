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Иван Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Федор Васильев

Мать: Ульяна Родионова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Костров Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1872

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1884

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Смерть
Неизвестно
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