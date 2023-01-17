Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Федор Васильев
Мать: Ульяна Родионова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
18.11.1872
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
24.08.1884
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Смерть
Неизвестно