Федор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Ульяна Родионова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Ульяна Родионова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Устинья Федорова
Мать ребёнка: Ульяна Родионова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Родионова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Ульяна Родионова