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Дарья Васильева

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Место рождения

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

1872 г.р.
1884 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1872

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1884

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федоров

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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