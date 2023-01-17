Дарья Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1872
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
24.08.1884
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Смерть
Неизвестно