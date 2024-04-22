Дудырева (Баннова) Клавдия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения30.12.1927
Дата смерти2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1927
Отец: Баннов Федор Иванович
Мать: Южакова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
13.02.1954
Сын: Дудырев Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Дудырев Вячеслав (Виктор) Яковлевич
Рождение ребёнка
26.01.1956
Дочь: Дудырева Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Дудырев Вячеслав (Виктор) Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Лидия Вячеславовна
Отец ребёнка: Дудырев Вячеслав (Виктор) Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007