Дудырева (Баннова) Клавдия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудырева (Баннова) Клавдия Фёдоровна

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Место рождения

Тараканово, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

30.12.1927

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1927

Отец: Баннов Федор Иванович

Мать: Южакова Мария Николаевна

Тараканово, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.02.1954

Сын: Дудырев Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Дудырев Вячеслав (Виктор) Яковлевич

Рождение ребёнка
26.01.1956

Дочь: Дудырева Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Дудырев Вячеслав (Виктор) Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Лидия Вячеславовна

Отец ребёнка: Дудырев Вячеслав (Виктор) Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудырев Вячеслав (Виктор) Яковлевич

Смерть
2007
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