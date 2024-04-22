село Тараканово, село Тараканово, Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Тараканово

Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
4487Тараканова, дер.при рч. Буте.381282638
4941Тараканова, дер.при рч. Буте.3830133306435Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Большесосновская волость
1440. Тараканова, деревня бывшая государственная, при речке Буте, дворов 136, жителей 963, 10 постоялых дворов

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Больше-Сосновская волость
16) д. Тараканова, на р. Бути, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Таракановское общество173368105Бывшие государственныеПравославныеРусские3814
Оханский уезд, Посадская волость
39) с. Тараканово, на р. Буте: (часть села при надлежит Б.-Сосновской волости), распл.Зубановское общество164347Бывшие помещичьиПравославныеРусские3810

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Большесосновский район
723209Таракановосело57°41'00"54°48'00"O-40-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Большесосновский муниципальный район, Левинское сельское поселение
57608413106с Таракановосело
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