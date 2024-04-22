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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4487Тараканова, дер.при рч. Буте.381282638
4941Тараканова, дер.при рч. Буте.3830133306435Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1440. Тараканова, деревня бывшая государственная, при речке Буте, дворов 136, жителей 963, 10 постоялых дворов
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
16) д. Тараканова, на р. Бути, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Таракановское общество173368105Бывшие государственныеПравославныеРусские3814
39) с. Тараканово, на р. Буте: (часть села при надлежит Б.-Сосновской волости), распл.Зубановское общество164347Бывшие помещичьиПравославныеРусские3810
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
723209Таракановосело57°41'00"54°48'00"O-40-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57608413106с Таракановосело