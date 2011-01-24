Дудырев Вячеслав (Виктор) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1928
Дата смерти24.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1928
Рождение ребёнка
13.02.1954
Сын: Дудырев Николай Вячеславович
Мать ребёнка: Дудырева Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.01.1956
Дочь: Дудырева Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Дудырева Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Лидия Вячеславовна
Мать ребёнка: Дудырева Клавдия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.2011