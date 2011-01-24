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Дудырев Вячеслав (Виктор) Яковлевич

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Место рождения

Оверина, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

20.10.1928

Дата смерти

24.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1928

Отец: Дудырев Яков Фадеевич

Мать: Дудырева Федосья Меркульевна

Оверина, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1954

Сын: Дудырев Николай Вячеславович

Мать ребёнка: Дудырева Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.01.1956

Дочь: Дудырева Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Дудырева Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Лидия Вячеславовна

Мать ребёнка: Дудырева Клавдия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудырева Клавдия Фёдоровна

Смерть
24.01.2011
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