Радченко Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко Евдокия Семеновна

Место рождения

Белоруссия, Могилевская губерния, НовоТухинская волость, дер.Кираево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоруссия, Могилевская губерния, НовоТухинская волость, дер.Кираево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радченко Алексей Карпович

Отец ребёнка: Радченко Карп Мефодьевич

Белоруссия, Витебская область, Дубровинский район, дер.Кираево
Смерть
Неизвестно
Красноярский край, Нижнеингашский район, пос.Нижний Ингаш
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