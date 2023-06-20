Радченко Карп Мефодьевич
Место рожденияБелоруссия, Могилевская губерния, НовоТухинская волость, дер.Кираево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Радченко Мефодий Радченко
Белоруссия, Могилевская губерния, НовоТухинская волость, дер.Кираево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радченко Алексей Карпович
Мать ребёнка: Радченко Евдокия Семеновна
Белоруссия, Витебская область, Дубровинский район, дер.Кираево
Смерть
Неизвестно
Красноярский край, Нижнеингашский район, пос.Нижний Ингаш