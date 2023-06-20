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Радченко Алексей Карпович

Место рождения

Белоруссия, Витебская область, Дубровинский район, дер.Кираево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радченко Карп Мефодьевич

Мать: Радченко Евдокия Семеновна

Белоруссия, Витебская область, Дубровинский район, дер.Кираево
Рождение ребёнка
11.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Ксенофонтовна

Смерть
Неизвестно
Красноярский край, Нижнеингашский район, пос.Нижний Ингаш