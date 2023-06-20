Радченко Алексей Карпович
Место рожденияБелоруссия, Витебская область, Дубровинский район, дер.Кираево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Белоруссия, Витебская область, Дубровинский район, дер.Кираево
Рождение ребёнка
11.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Ксенофонтовна
Смерть
Неизвестно
Красноярский край, Нижнеингашский район, пос.Нижний Ингаш