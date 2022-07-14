Новосёлова (Онучина) Лидия Ивановна
женский, родилась 07.09.1957
ОтецОнучин Иван МихайловичНеизвестно г.р.
МатьОнучина (Коробейникова) Августа ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Новосёлов Анатолий АнатольевичНеизвестно г.р.
Дети
Новосёлов Андрей Анатольевич18.05.1979 г.р.
Новосёлов Олег Анатольевич11.11.1982 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1979
Сын: Новосёлов Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Новосёлов Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
11.11.1982
Сын: Новосёлов Олег Анатольевич
Отец ребёнка: Новосёлов Анатолий Анатольевич