Новосёлова (Онучина) Лидия Ивановна 07.09.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новосёлова (Онучина) Лидия Ивановна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась 07.09.1957

Отец
Онучин Иван МихайловичНеизвестно г.р.
Мать
Онучина (Коробейникова) Августа ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Новосёлов Анатолий АнатольевичНеизвестно г.р.
Дети
Новосёлов Андрей Анатольевич18.05.1979 г.р.
Новосёлов Олег Анатольевич11.11.1982 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1957

Отец: Онучин Иван Михайлович

Мать: Онучина (Коробейникова) Августа Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосёлов Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
18.05.1979

Сын: Новосёлов Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Новосёлов Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
11.11.1982

Сын: Новосёлов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Новосёлов Анатолий Анатольевич

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