Новосёлов Олег Анатольевич
мужской, родился 11.11.1982
ОтецНовосёлов Анатолий АнатольевичНеизвестно г.р.
МатьНовосёлова (Онучина) Лидия Ивановна07.09.1957 г.р.
Супруги
Новосёлова (Обухова) Екатерина Владимировна09.03.1983 г.р.
Дети
(Новосёлова) Дарья Олеговна11.03.2008 г.р.
Новосёлов Тимофей Олегович11.03.2014 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.2008
Дочь: (Новосёлова) Дарья Олеговна
Мать ребёнка: Новосёлова (Обухова) Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
11.03.2014
Сын: Новосёлов Тимофей Олегович
Мать ребёнка: Новосёлова (Обухова) Екатерина Владимировна