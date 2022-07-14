Новосёлов Олег Анатольевич 11.11.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новосёлов Олег Анатольевич

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился 11.11.1982

Отец
Новосёлов Анатолий АнатольевичНеизвестно г.р.
Мать
Новосёлова (Онучина) Лидия Ивановна07.09.1957 г.р.
Супруги
Новосёлова (Обухова) Екатерина Владимировна09.03.1983 г.р.
Дети
(Новосёлова) Дарья Олеговна11.03.2008 г.р.
Новосёлов Тимофей Олегович11.03.2014 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1982

Отец: Новосёлов Анатолий Анатольевич

Мать: Новосёлова (Онучина) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова (Обухова) Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
11.03.2008

Дочь: (Новосёлова) Дарья Олеговна

Мать ребёнка: Новосёлова (Обухова) Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
11.03.2014

Сын: Новосёлов Тимофей Олегович

Мать ребёнка: Новосёлова (Обухова) Екатерина Владимировна

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