Онучин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онучин Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онучин Михаил

Мать: Онучина Прасковья

Рождение ребёнка
07.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Онучина Августа Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Онучина Августа Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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