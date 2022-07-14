Новосёлов Андрей Анатольевич 18.05.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новосёлов Андрей Анатольевич

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился 18.05.1979

Отец
Новосёлов Анатолий АнатольевичНеизвестно г.р.
Мать
Новосёлова (Онучина) Лидия Ивановна07.09.1957 г.р.
Супруги
Новосёлова (Воробьёва) Елена АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
(Новосёлов) Елизовета АндреевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1979

Отец: Новосёлов Анатолий Анатольевич

Мать: Новосёлова (Онучина) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новосёлов) Елизовета Андреевна

Мать ребёнка: Новосёлова (Воробьёва) Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова (Воробьёва) Елена Александровна

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