Новосёлов Андрей Анатольевич
мужской, родился 18.05.1979
ОтецНовосёлов Анатолий АнатольевичНеизвестно г.р.
МатьНовосёлова (Онучина) Лидия Ивановна07.09.1957 г.р.
Супруги
Новосёлова (Воробьёва) Елена АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
(Новосёлов) Елизовета АндреевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новосёлов) Елизовета Андреевна
Мать ребёнка: Новосёлова (Воробьёва) Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно