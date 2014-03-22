Жесткова (Барковская) Валентина Карловна
Место рожденияХарбин
Дата рождения25.02.1924
Дата смерти22.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1924
Харбин
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
23.02.1953
Сын: Кондратенко Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Кондратенко Николай Александрович
Рождение ребёнка
04.12.1954
Дочь: Светлова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кондратенко Николай Александрович
Развод
1956
Бракосочетание
29.04.1960
Развод
1968
Бракосочетание
15.04.1972
Развод
1975
Смерть
22.03.2014
Москва, город федерального значения Москва