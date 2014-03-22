Жесткова (Барковская) Валентина Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова (Барковская) Валентина Карловна

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Место рождения

Харбин

Дата рождения

25.02.1924

Дата смерти

22.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1924

Отец: Барковский Карл Гаврилович

Мать: Барковская Вера Ильинична

Харбин
Бракосочетание
1952

Муж: Кондратенко Николай Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1953

Сын: Кондратенко Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Кондратенко Николай Александрович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.12.1954

Дочь: Светлова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кондратенко Николай Александрович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
1956

Муж: Кондратенко Николай Александрович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
29.04.1960

Муж: Верченко Леонид Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
1968

Муж: Верченко Леонид Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
15.04.1972

Муж: Жестков Павел Степанович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
1975

Муж: Жестков Павел Степанович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
22.03.2014
Москва, город федерального значения Москва
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