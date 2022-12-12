Барковская (Киселева) Вера Ильинична
Место рождения
Дата рождения20.09.1899
Дата смерти01.07.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1899
Бракосочетание
Между 1920 и 1924
Смена фамилии
Между 1920 и 1924
В связи с бракосочетанием взята фамилия мужа - Барковская
Рождение ребёнка
25.02.1924
Дочь: Жесткова Валентина Карловна
Отец ребёнка: Барковский Карл Гаврилович
Харбин
Рождение ребёнка
22.08.1925
Дочь: Ляшенко Надежда Карловна
Отец ребёнка: Барковский Карл Гаврилович
Харбин
Смерть
01.07.1983
Россия, Москва