Барковская (Киселева) Вера Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барковская (Киселева) Вера Ильинична

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Место рождения

Над речкой Шундошур, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.09.1899

Дата смерти

01.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1899

Отец: Киселев Илья Иванович

Мать: Киселева Евдокия Елизарьевна

Над речкой Шундошур, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Между 1920 и 1924

Муж: Барковский Карл Гаврилович

Смена фамилии
Между 1920 и 1924
В связи с бракосочетанием взята фамилия мужа - Барковская
Рождение ребёнка
25.02.1924

Дочь: Жесткова Валентина Карловна

Отец ребёнка: Барковский Карл Гаврилович

Харбин
Рождение ребёнка
22.08.1925

Дочь: Ляшенко Надежда Карловна

Отец ребёнка: Барковский Карл Гаврилович

Харбин
Смерть
01.07.1983
Россия, Москва
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