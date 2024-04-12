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Кондратенко Игорь Николаевич

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

23.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1953

Отец: Кондратенко Николай Александрович

Мать: Жесткова Валентина Карловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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