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Кондратенко Игорь Николаевич
Кондратенко Игорь Николаевич
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Древо
Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
23.02.1953
Пол
Мужской
Отец
Кондратенко Николай Александрович
1914 г.р.
Мать
Жесткова (Барковская) Валентина Карловна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1953
Отец:
Кондратенко Николай Александрович
Мать:
Жесткова Валентина Карловна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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