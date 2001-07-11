Казаринова (Хлызова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1969
Рождение ребёнка
26.09.1989
Дочь: Березина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Архипов Сергей
Рождение ребёнка
06.12.1990
Сын: Архипов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Архипов Сергей
Рождение ребёнка
11.07.2001
Сын: Казаринов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Казаринов Алексей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно