Хлызов Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения30.04.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1947
Отец: Хлызов Виктор
Рождение ребёнка
26.11.1969
Дочь: Казаринова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Аравина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1975
Дочь: Гарифьянова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Аравина Наталья Ивановна
Гремячинск, Гремячинский, Пермский край
Смерть
Неизвестно