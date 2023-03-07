Хлызов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлызов Александр Викторович

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Место рождения

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

30.04.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1947

Отец: Хлызов Виктор

Мать: Хлызова Августа Васильевна

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.11.1969

Дочь: Казаринова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Аравина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1975

Дочь: Гарифьянова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Аравина Наталья Ивановна

Гремячинск, Гремячинский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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