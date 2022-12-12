Аравина (Иванова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.04.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1950
Отец: Иванов Иван Федорович
Рождение ребёнка
26.11.1969
Дочь: Казаринова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Хлызов Александр Викторович
Рождение ребёнка
29.04.1975
Дочь: Гарифьянова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Хлызов Александр Викторович
Гремячинск, Гремячинский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно