Аравина (Иванова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аравина (Иванова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Кизел, город Кизел, Пермский край

Дата рождения

27.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1950

Отец: Иванов Иван Федорович

Мать: Иванова Виктория Михайловна

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
26.11.1969

Дочь: Казаринова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Хлызов Александр Викторович

Рождение ребёнка
29.04.1975

Дочь: Гарифьянова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Хлызов Александр Викторович

Гремячинск, Гремячинский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аравин Николай Георгиевич

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