Архипов Сергей
Место рожденияПермский край, Гремячинск
Дата рождения18.05.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермский край, Гремячинск
Рождение ребёнка
26.09.1989
Дочь: Березина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Казаринова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
06.12.1990
Сын: Архипов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Казаринова Ольга Александровна