Архипов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Сергей

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Место рождения

Пермский край, Гремячинск

Дата рождения

18.05.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермский край, Гремячинск
Рождение ребёнка
26.09.1989

Дочь: Березина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Казаринова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
06.12.1990

Сын: Архипов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Казаринова Ольга Александровна

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