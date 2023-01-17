Федор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1744
Отец: Тимофей Карпович
Мать: Евдокия Авдеевна
Крещение
19.06.1744
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Марфа Авраамовна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Марфа Авраамовна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алексей Федорович
Мать ребёнка: Марфа Авраамовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Марфа Авраамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Авраамовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно