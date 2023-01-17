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Федор Тимофеевич

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.06.1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1744

Отец: Тимофей Карпович

Мать: Евдокия Авдеевна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
19.06.1744
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Марфа Авраамовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Марфа Авраамовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Алексей Федорович

Мать ребёнка: Марфа Авраамовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Марфа Авраамовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Авраамовна

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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