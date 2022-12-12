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Тимофей Карпович

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Поликарп Иванович

Мать: не указана

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1741

Дочь: Епистима Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия Авдеевна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1744

Сын: Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Авдеевна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Авдеевна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия Авдеевна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Авдеевна

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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