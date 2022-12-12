Тимофей Карпович
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Поликарп Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1741
Дочь: Епистима Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Авдеевна
Рождение ребёнка
19.06.1744
Сын: Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Авдеевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Авдеевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Авдеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно