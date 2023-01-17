Поликарп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Герасим Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Тимофей Карпович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно