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Александр Тимофеевич

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Тимофей Карпович

Мать: Евдокия Авдеевна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.02.1768

Жена: Евдокия Михайловна

Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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