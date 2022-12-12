Александр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Тимофей Карпович
Мать: Евдокия Авдеевна
Бракосочетание
01.02.1768
Жена: Евдокия Михайловна
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Параскева Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно