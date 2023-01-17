Марфа Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Тимофеевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федор Тимофеевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Тимофеевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Федор Тимофеевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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