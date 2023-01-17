Марфа Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Федор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно