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Мишуков Константин Миронов

Место рождения

с. Востролучье, Иловайский стан, Козловский уезд

Дата рождения

1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1620

Отец: Мишуков Мирон Ильин

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишуков Исайка Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1639

Сын: Мишуков Петр Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1641

Сын: Мишуков Лукьянка Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1647

Сын: Мишуков Омелка Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1648

Сын: Мишуков Селиверст Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1658

Сын: Мишуков Аверкей Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1660

Сын: Мишуков Семен Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1661

Сын: Мишуков Васка Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1667

Сын: Мишуков Филимон Константинов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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