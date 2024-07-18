Мишуков Константин Миронов
Место рожденияс. Востролучье, Иловайский стан, Козловский уезд
Дата рождения1620
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1620
Отец: Мишуков Мирон Ильин
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишуков Исайка Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1639
Сын: Мишуков Петр Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1641
Сын: Мишуков Лукьянка Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1647
Сын: Мишуков Омелка Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1648
Сын: Мишуков Селиверст Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1658
Сын: Мишуков Аверкей Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1660
Сын: Мишуков Семен Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1661
Сын: Мишуков Васка Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1667
Сын: Мишуков Филимон Константинов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно