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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишуков Марк Миронов
Отец ребёнка: Мишуков Мирон Ильин
Рождение ребёнка
1611
Отец ребёнка: Мишуков Мирон Ильин
Рождение ребёнка
1620
Отец ребёнка: Мишуков Мирон Ильин
Рождение ребёнка
1620
Сын: Мишуков Константин Миронов
Отец ребёнка: Мишуков Мирон Ильин
Смерть
Неизвестно