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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишуков Марк Миронов

Отец ребёнка: Мишуков Мирон Ильин

Рождение ребёнка
1611

Сын: Мишуков Микитка Миронов

Отец ребёнка: Мишуков Мирон Ильин

Рождение ребёнка
1620

Сын: Мишуков Василий Миронов

Отец ребёнка: Мишуков Мирон Ильин

Рождение ребёнка
1620

Сын: Мишуков Константин Миронов

Отец ребёнка: Мишуков Мирон Ильин

Смерть
Неизвестно

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